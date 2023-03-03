«الكهرباء»: عمرة جسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، البدء في إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الجبل الغربي.

وتنفذ الأعمال من قبل شركة «سيمنز» الألمانية وذلك ضمن عقد اتفاقية الصيانة طويل الأجل لصالح وحدات التوليد بمحطة كهرباء الجبل الغربي، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

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وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود دعم القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية من خلال إجراء أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة لوحدات التوليد والدخول بها على الشبكة الكهربائية بهدف دعمها وإطالة عمرها والرفع من كفاءتها.