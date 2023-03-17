نائب تركي يتعهد بمناقشة ملف إقامات الطلاب الليبيين في تركيا مع السلطات

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد النائب بالبرلمان التركي عن كتلة حزب العدالة والتنمية ومسؤول ملف العلاقات التركية الليبية بالبرلمان، أحمد يلدز، بمناقشة ملف إقامات الطلاب الليبيين في تركيا مع السلطات.

جاء ذلك خلال استقبال السفير الليبي لدى تركيا مصطفى امحمد القليب النائب التركي بمقر السفارة بالعاصمة التركية أنقرة، وفق بيان صادر عن السفارة الليبية في تركيا.

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تناول اللقاء العلاقات الثنائية وتطورات الوضع السياسي في البلدين، كما شدد السفير على ضرورة معالجة موضوع الإقامات الخاصة بالطلاب والليبيين المقيمين على الأراضي التركية.