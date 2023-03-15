افتتاح فرع جديد لمصرف شمال أفريقيا في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

افتُتح بمدينة بني وليد، اليوم الأربعاء، الفرع الجديد لمصرف شمال أفريقيا وكالة بني وليد، بحضور المدير العام للمصرف علي الزائدي ومدير فرع بني وليد أكرم الطاهر وعميد بلدية بني وليد يونس العزوزي وعدد كبير من الحكماء والمسؤولين المحليين ومواطني بني وليد.

وقال المدير العام لمصرف شمال أفريقيا علي الزائدي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن افتتاح الفرع الجديد يهدف إلى تعزيز قدرات المصرف في مجال تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين وتخفيف الضغط على باقي المصارف العاملة في المدينة، منوهًا بأن مصرف شمال أفريقيا لديه أكثر من 60 فرعًا موزعة على عدة مدن في البلاد.

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وذكر الزائدي، أن فرع مصرف شمال أفريقيا الجديد في بني وليد جرى تجهيزه بأحدث التقنيات الفنية ومنظومة حواسيب متكاملة، كما جرى تدريب موظفي الفرع الجديد على كيفية استخدامها.

ودعا الزائدي، كافة المؤسسات والجهات العامة والخاصة والأفراد في بني وليد إلى الانضمام كعملاء لدى الفرع، والاستفادة من خدماته المصرفية الإلكترونية التي توفر التعب على المواطنين.

افتتاح الفرع الجديد لمصرف شمال أفريقيا في بني وليد، الأربعاء 15 مارس 2023. (الإنترنت)

افتتاح الفرع الجديد لمصرف شمال أفريقيا في بني وليد، الأربعاء 15 مارس 2023. (الإنترنت)

افتتاح الفرع الجديد لمصرف شمال أفريقيا في بني وليد، الأربعاء 15 مارس 2023. (الإنترنت)

افتتاح الفرع الجديد لمصرف شمال أفريقيا في بني وليد، الأربعاء 15 مارس 2023. (الإنترنت)