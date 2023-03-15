  • Alwasat News
Atwasat

افتتاح فرع جديد لمصرف شمال أفريقيا في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأربعاء 15 مارس 2023, 06:16 مساء
افتتاح فرع جديد لمصرف شمال أفريقيا في بني وليد
افتتاح الفرع الجديد لمصرف شمال أفريقيا في بني وليد، الأربعاء 15 مارس 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

افتُتح بمدينة بني وليد، اليوم الأربعاء، الفرع الجديد لمصرف شمال أفريقيا وكالة بني وليد، بحضور المدير العام للمصرف علي الزائدي ومدير فرع بني وليد أكرم الطاهر وعميد بلدية بني وليد يونس العزوزي وعدد كبير من الحكماء والمسؤولين المحليين ومواطني بني وليد.

وقال المدير العام لمصرف شمال أفريقيا علي الزائدي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن افتتاح الفرع الجديد يهدف إلى تعزيز قدرات المصرف في مجال تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين وتخفيف الضغط على باقي المصارف العاملة في المدينة، منوهًا بأن مصرف شمال أفريقيا لديه أكثر من 60 فرعًا موزعة على عدة مدن في البلاد.

- افتتاح مصرف شمال أفريقيا في إسبيعة
- بدء إنشاء فرع لمصرف شمال أفريقيا بإجدابيا
- افتتاح مقر جديد لمصرف شمال أفريقيا في طبرق

وذكر الزائدي، أن فرع مصرف شمال أفريقيا الجديد في بني وليد جرى تجهيزه بأحدث التقنيات الفنية ومنظومة حواسيب متكاملة، كما جرى تدريب موظفي الفرع الجديد على كيفية استخدامها.

ودعا الزائدي، كافة المؤسسات والجهات العامة والخاصة والأفراد في بني وليد إلى الانضمام كعملاء لدى الفرع، والاستفادة من خدماته المصرفية الإلكترونية التي توفر التعب على المواطنين.

افتتاح الفرع الجديد لمصرف شمال أفريقيا في بني وليد، الأربعاء 15 مارس 2023. (الإنترنت)
افتتاح الفرع الجديد لمصرف شمال أفريقيا في بني وليد، الأربعاء 15 مارس 2023. (الإنترنت)
افتتاح الفرع الجديد لمصرف شمال أفريقيا في بني وليد، الأربعاء 15 مارس 2023. (الإنترنت)
افتتاح الفرع الجديد لمصرف شمال أفريقيا في بني وليد، الأربعاء 15 مارس 2023. (الإنترنت)
افتتاح الفرع الجديد لمصرف شمال أفريقيا في بني وليد، الأربعاء 15 مارس 2023. (الإنترنت)
افتتاح الفرع الجديد لمصرف شمال أفريقيا في بني وليد، الأربعاء 15 مارس 2023. (الإنترنت)
افتتاح الفرع الجديد لمصرف شمال أفريقيا في بني وليد، الأربعاء 15 مارس 2023. (الإنترنت)
افتتاح الفرع الجديد لمصرف شمال أفريقيا في بني وليد، الأربعاء 15 مارس 2023. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس ...
استديو تحليل موسع عبر «WTV» في نصف نهائي الكأس بين المدينة والأهلي طرابلس.. الأربعاء

استديو تحليل موسع عبر «WTV» في نصف نهائي الكأس بين المدينة والأهلي طرابلس.. ...
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»
بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها

بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها
«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح

«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح
«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»

«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»
ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن

ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن
«أكلات ماجدة» (21): وصفة خاصة لمرضى السكري.. كاب كايك التمر والموز

«أكلات ماجدة» (21): وصفة خاصة لمرضى السكري.. كاب كايك التمر والموز
كاريكاتير حليم - القطع الجائر للأشجار وتهديد البيئة في ليبيا

كاريكاتير حليم - القطع الجائر للأشجار وتهديد البيئة في ليبيا
تضاؤل خطر اصطدام كويكب بالأرض العام 2046

تضاؤل خطر اصطدام كويكب بالأرض العام 2046
«دار الفنون» تستضيف المشاي على «ضفاف اللون» (صور)

«دار الفنون» تستضيف المشاي على «ضفاف اللون» (صور)
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
الجيش الروسي يعترف باعتراض «مسيَّرة أميركية» فوق البحر الأسود وينفي إسقاطها

الجيش الروسي يعترف باعتراض «مسيَّرة أميركية» فوق البحر الأسود وينفي إسقاطها
الحضور الجماهيري في المباريات على مائدة الداخلية الليبية

الحضور الجماهيري في المباريات على مائدة الداخلية الليبية
«فيفا» يعتمد نظام المجموعات الجديد لمونديال 2026

«فيفا» يعتمد نظام المجموعات الجديد لمونديال 2026
أسرة الكاتب عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته للأكاديمية الليبية

أسرة الكاتب عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته للأكاديمية الليبية
استوديو الـ«VAR» يناقش الحالات التحكيمية في نصف نهائي كأس ليبيا

استوديو الـ«VAR» يناقش الحالات التحكيمية في نصف نهائي كأس ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عون منتقدا مشروع «نوبك»: «أوبك» حافظت على توازن واستقرار السوق النفطية عالميا
عون منتقدا مشروع «نوبك»: «أوبك» حافظت على توازن واستقرار السوق ...
المنفي: «الرئاسي» يولي مسألة حقوق الإنسان أهمية قصوى
المنفي: «الرئاسي» يولي مسألة حقوق الإنسان أهمية قصوى
أعضاء مجلس الأمن يواصلون التفاوض على مسودة بيان رئاسي حول ليبيا الجمعة
أعضاء مجلس الأمن يواصلون التفاوض على مسودة بيان رئاسي حول ليبيا ...
تدريب 30 موظفا بمفوضية الانتخابات على مراقبة التمويل وحملات الأحزاب
تدريب 30 موظفا بمفوضية الانتخابات على مراقبة التمويل وحملات ...
المنفي يلتقي وفداً من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة
المنفي يلتقي وفداً من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري...
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر......
المزيد
الدبيبة يشارك في افتتاح معرض «صنع في ليبيا» بنيامي ويلتقي رئيس النيجر
الدبيبة يشارك في افتتاح معرض «صنع في ليبيا» بنيامي ويلتقي ......
وزارتا الداخلية والمواصلات تبحثان تنظيم حركة النقل الثقيل على الطرقات العامة
وزارتا الداخلية والمواصلات تبحثان تنظيم حركة النقل الثقيل ......
افتتاح فرع جديد لمصرف شمال أفريقيا في بني وليد
افتتاح فرع جديد لمصرف شمال أفريقيا في بني وليد...
المنفي يلتقي وفداً من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة
المنفي يلتقي وفداً من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة...
تدريب 30 موظفا بمفوضية الانتخابات على مراقبة التمويل وحملات الأحزاب
تدريب 30 موظفا بمفوضية الانتخابات على مراقبة التمويل وحملات ......
المزيد