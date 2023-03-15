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خلال لقائه بن قدارة.. مستشار الرئيس الأميركي يشيد باستقرار إنتاج النفط في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 11:05 صباحا
خلال لقائه بن قدارة.. مستشار الرئيس الأميركي يشيد باستقرار إنتاج النفط في ليبيا
لقاء بن قدارة مع مستشار الرئيس الأميركي، 14 مارس 2023، (مؤسسة النفط)
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أشاد مستشار الرئيس الأميركي ومنسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغريك بدور المؤسسة الوطنية للنفط في تحقيق أمن الطاقة في ليبيا والمنطقة، وكذلك رفع القوة القاهرة واستمرار عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز، ما أسهم بشكل كبير في الاستقرار الأمني والاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة في البيت الأبيض، بحضور مسؤول شمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي جيرمي بيرنستاين، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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ويشار إلى أن اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات عقدها بن قدارة مع مسؤولي الحكومة الأميركية على هامش مؤتمر الطاقة العالمي «CERAWEEk» من بينهم مستشار الرئيس الأميركي و المبعوث المنسق لشؤون الطاقة العالمية آموس هوشستين، حيث أكدوا دعم المؤسسة ومجلس إدارتها لتنفيذ استراتيجيتها في بناء القدرات ورفع إنتاج النفط والغاز.

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