«أرغوس ميديا»: ليبيا تستعد لعقد جولة تراخيص جديدة للنفط والغاز في 2024

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد ليبيا لعقد جولة تراخيص جديدة للنفط والغاز في العام 2024، وفق ما كشفت وكالة «أرغوس ميديا» المعنية بشؤون الطاقة نقلا عن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة.

وستكون جولة منح التراخيص -إذا حدثت- هي الأولى منذ العام 2007 ، لتشير إلى عودة ليبيا إلى السوق بعد أكثر من عقد من عدم الاستقرار السياسي الذي أثر على قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد.

ووقعت ليبيا صفقة مشروع للغاز البحري بقيمة ثمانية مليارات دولار مع شركة «إيني» الإيطالية هذا العام، لكن الاتفاق غارق في حالة من عدم اليقين مع رفض عديد الأطراف السياسية له، وفق «أرغوس ميديا».

بن قدارة: نعمل مع «إيني» لخفض حرق الغاز بمنشآت الإنتاج البحرية

وقال بن قدارة خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للطاقة المنعقد في مدينة هيوستن الأميركية المنعقد خلال الفترة 6- 10 مارس الجاري، إن المؤسسة الوطنية للنفط تعمل مع «إيني» لخفض حرق الغاز في منشآت الإنتاج البحرية كجزء من مشروع بقيمة 1.2 مليار دولار.

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وحرمت ليبيا من الاستثمارات الدولية منذ العام 2011، ولا تزال المشاريع المخطط لها عالقة، في حين تخطط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل في اليوم في غضون ثلاث إلى خمس سنوات. وأنتجت البلاد 1.13 مليون برميل في اليوم من النفط الخام في يناير، وفقا لتقديرات «أرغوس ميديا».

ولفت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى خطط التنقيب من قبل شركتي «إيني» الإيطالية، و«بي بي» البريطانية بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق تأخر طويلا في أواخر العام الماضي. وتحدث بن قدارة عن إمكانية إنشاء مصنع لتسييل الغاز الطبيعي المسال، يفترض أنه بديل لمنشأة مرسى البريقة للغاز الطبيعي المسال التي توقفت منذ أحداث العام 2011.

بن قدارة يطرح إمكانية بناء خط أنابيب غاز إلى مصر

وطرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إمكانية بناء خط أنابيب غاز إلى مصر للربط المحتمل بمنشأة «إدكو» 7.2 مليون طن سنويا ومحطات دمياط البالغة 5.5 مليون طن سنويا والتي تخطط الدولة لتوسيعها خلال السنوات المقبلة.

وتقول الوكالة الدولية «أرغوس» إنه بينما تحدثت ليبيا في الأشهر الأخيرة عن تعزيز قدرتها في تصدير الغاز، فإن الحقيقة أن البلاد تنتج بالكاد ما يكفي من الغاز لتغذية نفسها حيث تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي بشكل منتظم في ذروة أشهر الصيف بسبب نقص الوقود لمحطات الطاقة. علما بأن إنتاج الغاز الحالي يبلغ حوالي 1.3 مليار قدم مكعب في اليوم.