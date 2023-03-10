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خلال لقائه بن قدارة.. مساعد وزير الخارجية الأميركي يؤكد دعم بلاده مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 مارس 2023, 10:35 مساء
خلال لقائه بن قدارة.. مساعد وزير الخارجية الأميركي يؤكد دعم بلاده مؤسسة النفط
بن قدارة ومساعد وزير الخارجية الأميركي، 10 مارس 2023، (مؤسسة النفط)
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أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي جيوفري بيات دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ استراتيجيتها في بناء القدرات ورفع إنتاج النفط والغاز.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة في العاصمة الأميركية واشنطن اليوم الجمعة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

بن قدارة يشارك في مؤتمر «CERAWeek» بأميركا
وخلال اللقاء شدد بن قدارة على ضرورة عودة الشركات الأميركية للعمل في قطاع النفط والغاز الليبي.

- بن قدارة يشارك في مؤتمر عالمي للطاقة بالولايات المتحدة
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يشار إلى أن بن قدارة رأس وفد المؤسسة المشارك في فعاليات أسبوع مؤتمر «CERAWeek» العالمي للطاقة بمدينة هيوستن الأميركية، خلال الفترة من السادس إلى العاشر من مارس الجاري.

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