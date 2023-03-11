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بن قدارة يؤكد ضرورة عودة شركات النفط والغاز الأميركية للعمل في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 11:14 صباحا
بن قدارة يؤكد ضرورة عودة شركات النفط والغاز الأميركية للعمل في ليبيا
بن قدار ونائب وزير الطاقة الأميركي ديفيد تورك على هامش فعاليات مؤتمر«CERAWEEk»، في العاصمة الأميركية واشنطن، 10 مارس 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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 أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ضرورة عودة الشركات الأميركية للعمل مجددا في قطاع النفط والغاز في ليبيا.  جاء ذلك خلال لقاء بن قدارة مع نائب وزير الطاقة الأميركي ديفيد تورك، على هامش فعاليات مؤتمر «CERAWEEk».

وأشاد نائب وزير الطاقة الأميركي بارتفاع إنتاج النفط واستقراره تحت الإدارة الجديدة للمؤسسة الوطنية للنفط، وفق بيان صادر عن المؤسسة.

على صعيد متصل، عبرت مدير إدارة شمال أفريقيا بوزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا تيلور، عن دعمها لمجلس إدارة المؤسسة في جهوده التي أسهمت في رفع معدلات الإنتاج من النفط والغاز وتطوير الصناعات النفطية وتحسين البيئة، وذلك خلال لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط. وأكدت دعم بلادها للمؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ خططها الاستراتيجية في زيادة الإنتاج وبناء القدرات.

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مؤتمر «CeraWeek»
وأجرى وفد المؤسسة الوطنية للنفط لقاءات مع مسؤولين أميركيين على هامش مشاركته في مؤتمر «CeraWeek» والذي يعتبر الحدث السنوي الأهم لشركات ومؤسسات النفط والغاز والطاقة العالمية في مدينة هيوستن الأميركية.

ويوم الجمعة، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي جيوفري بيات، دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ استراتيجيتها في بناء القدرات ورفع إنتاج النفط والغاز. وذلك خلال لقائه رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة في العاصمة الأميركية واشنطن.

بن قدارة ومدير إدارة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا تيلور، خلال لقاء في واشنطن، 10 مارس 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)
بن قدارة ومدير إدارة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا تيلور، خلال لقاء في واشنطن، 10 مارس 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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