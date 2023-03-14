أبوجناح يشارك في اجتماع وزراء الصحة العرب بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، في أعمال الدورة العادية «58» لمجلس وزراء الصحة العرب، المنعقد بالجزائر، يومي 13 و14 مارس الجاري، بحضور وزراء الصحة العرب وعدد من رؤساء الاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية بصفة مراقب.

وتناقش الدورة المنعقدة تحت عنوان «تعزيز الأمن الصحي من أجل تحسين صحة السكان والاستعداد لأي جوائح غير معروفة»، عددًا من قضايا صحية عدة، في مقدمتها المستجدات ومتابعة الجهود المبذولة من أجل التصدي لفيروس «كورونا»، وما توصلت إليه اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس فيما يتعلق بإنشاء المركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية، وجائزة الطبيب العربي للعام 2023، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

- أبوجناح يشارك في اجتماع وزراء الصحة العرب بالقاهرة

محاور اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب

إضافة إلى الاطلاع على تقرير أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين رقم «56» مارس 2022، ورقم «58» مارس 2023، وبحث قضايا صحية أخرى من بينها: التحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2023، والتجارب الصحية الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجالات الصحية، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف في مايو المقبل، التي من المقرر أن يلقيها وزير الصحة بالجمهورية اليمنية.

وتتناول الدورة أيضًا إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة البشري المقدم من الجزائر، وإنشاء الوكالة العربية للدواء «وعد» المقدم من مصر، وإنشاء الوكالة العربية للتنمية الصحية المقدم من الجزائر، إضافة إلى اختيار محور الدورة العادية المقبلة لمجلس وزراء الصحة العرب والذي تقرر أن يكون تحت مسمى «مقاربة صحة واحدة».

علاوة على بحث تفعيل اجتماعات الهيئة العربية العليا للدواء والغذاء، والاطلاع على جهود المؤسسات التابعة لمجلس وزراء الصحة العرب وهي المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وفي مجال التعاون العربي الدولي سوف يجرى مناقشة التحضير لمنتدى التعاون العربي الصيني في المجال الصحي المقرر أن تستضيفه مصر هذا العام.

أبوجناح يشارك في اجتماع وزراء الصحة العرب بالجزائر، 14 مارس 2023. (وزارة الصحة)

أبوجناح يشارك في اجتماع وزراء الصحة العرب بالجزائر، 14 مارس 2023. (وزارة الصحة)