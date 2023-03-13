المنفي يبحث الملفين الأمني والمائي مع الأمين التنفيذي لهيئة حوض بحيرة تشاد

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع كل من الملفين الأمني والمائي مع الأمين التنفيذي لهيئة حوض بحيرة تشاد مامان نوحو، وذلك في اجتماع بمقر المجلس في العاصمة طرابلس اليوم الإثنين.

وحضر الاجتماع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الزراعة المكلف حسين عطية، فيما جرى بحث ملفات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء بالهيئة.

نوحو يقدم إحاطة عن قمة أبوجا

وقدّم نوحو إحاطة شاملة منذ انعقاد القمة الأخيرة للهيئة في أبوجا خلال العام الماضي، مشيراً إلى سعادته بزيارة ليبيا.

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منظمة تأسست في الستينات ومقرها العاصمة التشادية

وتأسست منظمة حوض بحيرة تشاد في 22 من مايو العام 1964، وتضم دول الكاميرون، والنيجر، ونيجيريا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، ويقع المقر الرئيسي للجنة في العاصمة التشادية أنجمينا.

وفي آواخر نوفمبر الماضي، شارك المنفي في افتتاح أعمال الدورة الـ16 للجنة حوض بحيرة تشاد، في نيجيريا.

وركزت الدورة على تنسيق الجهود للتعاون الأمني، ومراقبة الحدود المشتركة، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، بالإضافة للأمن الغذائي والمائي.