  • Alwasat News
Atwasat

انتصار قضائي جديد لمحفظة ليبيا أفريقيا في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 10:59 مساء
انتصار قضائي جديد لمحفظة ليبيا أفريقيا في بريطانيا
أحد المقار التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، إنّ محكمة بريطانيا قضت اليوم الإثنين بمعاقبة مدير سابق بشركة «FMCP» وأطراف أخرى، وذلك لصالح محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأضاف القريو في تصريح لـ«بوابة الوسط» أن الحكم يعتبر انتصارًا قضائيًا آخر لمجموعة المؤسسة الليبية للاستثمار، لافتًا إلى أن المحكمة المختصة بالقضايا الجنائية في المملكة المتحدة أصدرت حكما نهائيا اليوم الإثنين بإدانة المدير السابق لشركة «FMCP» وأطراف أخرى بتهمة الاحتيال واستغلال الوظيفة والكسب غير المشروع والسجن «سبع سنوات وستة أشهر، وثلاث سنوات وستة أشهر» على التوالي، بينما حُكم على أحد الأطراف بالسجن 15 شهرًا مع وقف التنفيذ.

- مصرفيان سابقان في لندن متهمان بالاحتيال على الصندوق السيادي الليبي

وتابع أن هذا الحكم يأتي تتويجًا للحكم المدني الصادر في 11 يوليو 2018 من قبل المحكمة التجارية الإنجليزية لصالح محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار والمالكة لشركة «FMCP»، والذي أثبت مسؤولية المدير السابق عن خرق الواجبات المالية والرشوة والوساطة غير النزيهة، فيما يتعلق بجميع المعاملات محل النظر في الدعاوى القضائية، حيث أقرت المحكمة بمبلغ تعويض يتراوح بين 20 و25 مليون دولار .

وتعود خلفية هذه القضية، وفق القريو إلى عام 2014 بعد أن أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار تعليمات برفع دعوى قضائية ضد المتهمين وأقامت شركة «FMCP» ومحفظة ليبيا أفريقيا دعوى قضائية ضد المدير السابق للشركة وعدة أطراف أخرى أمام المحكمة التجارية الإنجليزية بسبب الخسائر المالية والأضرار المترتبة على انتهاك الواجبات القانونية.

مسار القضية (المؤسسة الليبية للاستثمار)
مسار القضية (المؤسسة الليبية للاستثمار)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مديرية أمن بنغازي تكتب نهاية «كشك الحاوي» للمخدرات وتلقى القبض على «برعي»

مديرية أمن بنغازي تكتب نهاية «كشك الحاوي» للمخدرات وتلقى القبض على «برعي»
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 درجات

معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 ...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين

زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
«مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام

«مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي

تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي
الإمارات وإسرائيل تكشفان عن سفينة عسكرية مشتركة في أبوظبي

الإمارات وإسرائيل تكشفان عن سفينة عسكرية مشتركة في أبوظبي
التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية الأسبوع الثاني من إياب الدوري الليبي

التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية الأسبوع الثاني من ...
بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس

بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
العلامة الزرقاء على «فيسبوك» و«إنستغرام» باشتراك شهري للأفراد

العلامة الزرقاء على «فيسبوك» و«إنستغرام» باشتراك شهري للأفراد
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع

الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع
«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023

«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023
شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا

شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا
«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري

«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري
ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس

ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس
«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة

«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة
أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي البطل (صور)

أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي ...
وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية

وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «وسط الخبر»: عبد الله منصور طليقًا.. لماذا؟ ومن الراعي؟ ومن المستفيد؟
شاهد في «وسط الخبر»: عبد الله منصور طليقًا.. لماذا؟ ومن الراعي؟ ...
الحداد يناقش مع وفد من السفارة البريطانية التعاون المشترك ودعم الجيش
الحداد يناقش مع وفد من السفارة البريطانية التعاون المشترك ودعم ...
المنفي: إنجاز الانتخابات يتطلب ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام
المنفي: إنجاز الانتخابات يتطلب ترتيبات مالية لتحديد أولويات ...
انتصار قضائي جديد لمحفظة ليبيا أفريقيا في بريطانيا
انتصار قضائي جديد لمحفظة ليبيا أفريقيا في بريطانيا
إزالة التعديات على متنزه الأحياء البرية في طرابلس
إزالة التعديات على متنزه الأحياء البرية في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون ......
المزيد
«الشؤون الاجتماعية» تحيي يوم الطفل المغاربي
«الشؤون الاجتماعية» تحيي يوم الطفل المغاربي...
إعادة افتتاح المعهد العالي للقضاء بعد تطويره
إعادة افتتاح المعهد العالي للقضاء بعد تطويره...
قبل سفره إلى نيويورك.. باتيلي يجري مشاورات مع المنفي وعقيلة والمشري وحفتر ووفد عن الدبيبة
قبل سفره إلى نيويورك.. باتيلي يجري مشاورات مع المنفي وعقيلة ......
إزالة التعديات على متنزه الأحياء البرية في طرابلس
إزالة التعديات على متنزه الأحياء البرية في طرابلس...
انتصار قضائي جديد لمحفظة ليبيا أفريقيا في بريطانيا
انتصار قضائي جديد لمحفظة ليبيا أفريقيا في بريطانيا...
المزيد