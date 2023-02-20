انتصار قضائي جديد لمحفظة ليبيا أفريقيا في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، إنّ محكمة بريطانيا قضت اليوم الإثنين بمعاقبة مدير سابق بشركة «FMCP» وأطراف أخرى، وذلك لصالح محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأضاف القريو في تصريح لـ«بوابة الوسط» أن الحكم يعتبر انتصارًا قضائيًا آخر لمجموعة المؤسسة الليبية للاستثمار، لافتًا إلى أن المحكمة المختصة بالقضايا الجنائية في المملكة المتحدة أصدرت حكما نهائيا اليوم الإثنين بإدانة المدير السابق لشركة «FMCP» وأطراف أخرى بتهمة الاحتيال واستغلال الوظيفة والكسب غير المشروع والسجن «سبع سنوات وستة أشهر، وثلاث سنوات وستة أشهر» على التوالي، بينما حُكم على أحد الأطراف بالسجن 15 شهرًا مع وقف التنفيذ.

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وتابع أن هذا الحكم يأتي تتويجًا للحكم المدني الصادر في 11 يوليو 2018 من قبل المحكمة التجارية الإنجليزية لصالح محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار والمالكة لشركة «FMCP»، والذي أثبت مسؤولية المدير السابق عن خرق الواجبات المالية والرشوة والوساطة غير النزيهة، فيما يتعلق بجميع المعاملات محل النظر في الدعاوى القضائية، حيث أقرت المحكمة بمبلغ تعويض يتراوح بين 20 و25 مليون دولار .

وتعود خلفية هذه القضية، وفق القريو إلى عام 2014 بعد أن أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار تعليمات برفع دعوى قضائية ضد المتهمين وأقامت شركة «FMCP» ومحفظة ليبيا أفريقيا دعوى قضائية ضد المدير السابق للشركة وعدة أطراف أخرى أمام المحكمة التجارية الإنجليزية بسبب الخسائر المالية والأضرار المترتبة على انتهاك الواجبات القانونية.

مسار القضية (المؤسسة الليبية للاستثمار)