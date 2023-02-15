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المنفي يشارك في الجلسة الـ40 لرؤساء وحكومات اللجنة التوجيهية للنيباد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 07:21 مساء
المنفي يشارك في الجلسة الـ40 لرؤساء وحكومات اللجنة التوجيهية للنيباد
المنفي خلال مشاركته في اجتماع نيباد، الأربعاء 15 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)
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شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بصفته رئيس اتحاد المغرب العربي، في الجلسة الـ40 لرؤساء وحكومات اللجنة التوجيهية لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا «نيباد».

وناقشت الجلسة التي شارك فيها المنفي افتراضياً عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» تشكيل مكتب رئاسة جديد للجنة، إضافةً لمتابعة التقدم المحرز في عمل وكالة التنمية لتحقيق التكامل القاري والدفع قدماً بأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

- المنفي يقترح اعتماد منظومة أفريقية تنموية ترتكز على المؤسسات ودعم الخطة الاستراتيجية لـ«نيباد»

وتضم اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات «نيباد» في عضويتها 33 دولة، وتمثل المنصة السياسية المعنية بمتابعة تنفيذ أهداف الوكالة الأفريقية للتنمية، خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وإدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ، والتكامل الإقليمي والبنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والحوكمة الاقتصادية.

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