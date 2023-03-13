العابد يوجه لجنة التشغيل بوضع توصيات لدعم الباحثين عن العمل

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المهندس علي العابد الرضا لجنة إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بوضع توصيات لدعم الباحثين عن العمل ودعم رواد الأعمال.

كما دعا، خلال اجتماعه مع اللجنة أمس الأحد، إلى تقديم تصور لمعالجة المخالفات في القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

آليات لتطبيق الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص

وشدد العابد على أهمية توعية القطاع الخاص ووضع آليات لإلزامه بتطبيق الضمان الاجتماعي للعاملين به من العناصر الوطنية ووضع جدول مرتبات موحد أسوة بالقطاع العام، إضافة إلى ضرورة أن تشكل اللجنة فرق للتواصل مع المؤسسات ذات العلاقة مثل المؤسسات المصرفية والسجل التجاري والمصرف المركزي، لضمان تنفيذ هذه التوصيات.

- العابد: دورات تدريبية للباحثين عن عمل من أبناء مرزق

- العابد يبحث تنفيذ جدول الرواتب الموحد لمكاتب العمل بكل البلديات

وتستهدف اللجنة المشكلة من عدة مؤسسات، منها وزارة الاقتصاد والتجارة وصندوق الضمان الاجتماعي ووزارة الحكم المحلي، الوصول إلى نتائج واستراتيجية وطنية للتشغيل من أجل ضمان تشغيل أكبر عدد من الباحثين عن العمل المسجلين في المنظومة.