الدبيبة: رجال الأعمال أهم طبقة في الاقتصاد الليبي ويجب دعمهم

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إنه لا بد من دعم رجال الأعمال، لأنهم أهم طبقة في تدوير وعمل الإقتصاد الليبي.

جاء ذلك خلال كلمة الدبيبة في الملتقى الأول لرجال الأعمال والصناع الليبي الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع بلدية زليتن، اليوم السبت.

ودعا الدبيبة إلى ضرورة تسهيل مهمة صغار التجار طالما يملكون رخصة رسمية، وذلك عبر تجاوز الصعوبات التي يمر بها التاجر الصغير أو من يشتري مواد خام لمصنعه البسيط.

معاناة التجار في تدبير العملة

وواصل: «هناك من يعاني في تدبير العملة.. وبعض التجار اتُهموا وسُجنوا في دول أخرى بسبب تحويل العملات، فبعضهم يحول عملات من خلال شركات أجنبية، وهي تحت مجهر المخابرات».

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الاعتمادات المسنتدية في «المركزي» أعلى من السوق السوداء

وأشار الدبيبة إلى ضرورة تسهيل مصرف ليبيا المركزي لتدبير التجار للعملة، مضيفًا: «بعض أصدقائي أخبروني بأن الاعتمادات (المستندية) تكلفتها أعلى من الشراء من السوق السوداء ولذلك دعيت محافظ مصرف ليبيا المركزي (الصديق الكبير) إلى فتح الحوار وتجاوز تلك الصعوبات».

وأكد على أهمية الالتزام بقرارات الحكومة المتعلقة بتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان، وعدم المضاربة بالأسعار والتضييق على الليبيين، مؤكدًا عدم السماح بهذا الأمر.

حضر الملتقى كل من: الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد من الوزراء ومجلس إدارة المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة.

وتحدث محافظ المصرف المركزي عن جاهزية المصرف للتعاون مع الحكومة لدعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات لإنجاح عمله مع ضرورة مراعاة بعض القيود الدولية التي تعيشها البلاد.