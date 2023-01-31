وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة تدعو إلى «خطة موحدة» لتنشيط تجارة العبور

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

دعت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى وضع خطة استراتيجية موحدة لتنشيط حركة التجارة وتجارة العبور بين الدول المطلة والمحيطة لليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة نوري علي محمد قطاطي مع وزير التجارة الجزائري كمال رزيق في افتتاح ملتقى ومعرض إفريقيا للنقل وتجارة العبور الذي يستمر لغد الأربعاء بالجزائر العاصمة.

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وقال قطاطي إن الإرادة السياسية التي تهدف إلى التطور في عالم التجارة تتطلب فتح المجال أمام الشركات المحلية والأجنبية والمستثمرين للمساهمة في تنشيط حركة التجارة وتجارة العبور بين الدول المطلة والمحيطة لليبيا، وفق خطة استراتيجية موحدة من أجل تعزيز العلاقات التجارية وتجارة العبور بين هذه الدول وإيجاد مصادر للتنوع الاقتصادي.

من جانبه، قال وزير التجارة الجزائري إن ملتقى ومعرض إفريقيا للنقل وتجارة العبور، الذي افتتح بقصر المعارض، يُشكِّل فرصة لبحث فرص تعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وليبيا والدول الإفريقية الأخرى.

وفي هذا السياق، دعا رجال الأعمال والمستثمرين للعمل معًا للمساهمة في النهوض بمعدلات النمو الاقتصادي بالنظر للآفاق الواعدة للمبادلات التجارية الجزائرية الليبية التي تندرج ضمن الديناميكية الجديدة التي يسعى الطرفان لتحقيقها من خلال إرساء علاقات اقتصادية وتجارية بينية محكمة.

يشار أن المعرض والملتقى أقيما برعاية وزارتي التجارة الجزائرية والليبية، وتنظيم المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي، بمشاركة أكثر من 100 متعامل من ليبيا، تونس والنيجر، ومختصين في الاستيراد والتصدير ومتعاملين جزائريين ممثلين لشركات ناشطة في الصناعات الغذائية والأدوية والخدمات والحديد والصلب والخشب والبلاستيك والزجاج ومواد التغليف ومواد التنظيف.