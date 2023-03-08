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وفاة طفل 7 سنوات جراء حادث مروري جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 11:19 مساء
وفاة طفل 7 سنوات جراء حادث مروري جنوب طرابلس
شعار مديرية أمن طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، وفاة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، جراء حادث دهس بمنطقة حي زهور، جنوب العاصمة.

وقالت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن حادثًا مروريًا وقع ظهر اليوم بمنطقة حي زهور، أسفر عن وفاة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، لافتة إلى أن نقيب ضابط التحقيق بقسم مرور أبوسليم أفاد بأن السائق سلم نفسه ليتم إحالته إلى النيابة من حيث الاختصاص.

- ضبط سيارة مطلوبة في حادث مروري بحي الأندلس

وأول أمس الإثنين، أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط مركبة آلية مطلوبة في حادث مروري، وذلك أثناء جولة تفتيشية لقسم المرور على ورش السمكرة والطلاء.

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