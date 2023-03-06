ضبط سيارة مطلوبة في حادث مروري بحي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط مركبة آلية مطلوبة في حادث مروري، وذلك أثناء جولة تفتيشية لقسم المرور على ورش على ورش السمكرة والطلاء.

إحالة السيارة لقسم مرور حي الأندلس

وقال بيان المديرية، أمس الأحد، إن غرفة العمليات بينت أن هذه السيارة مطلوبة لقسم مرور حي الأندلس بعد أن ارتكبت حادثا مروريا، ولاذ سائقها بالفرار».

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واتخذت الإجراءات القانونية بشأن السيارة، وجرى إحالتها لقسم مرور حي الأندلس من حيث الاختصاص.

السيارة المضبوطة في ورشة السمكرة، 5 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)

السيارة المضبوطة في ورشة السمكرة، 5 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)