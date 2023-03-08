باتيلي: يجب على الليبيات التحرك للقيام بدور فعال في العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

حثّ الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الأربعاء، النساء في أنحاء ليبيا كافة للمشاركة بجدية في جميع المبادرات الرامية إلى إعادة شرعية مؤسسات الدولة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، قائلًا: «يجب على النساء التحرك للقيام بدور فعّال في العملية الانتخابية».

وأكد باتيلي في بيان لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس، أن المرأة الليبية «قوة للتغيير وستؤدي دوراً حيوياً في مستقبل ليبيا»، وحيّا النساء على تحركهن من أجل مزيد الإدماج والمشاركة في العملية السياسية، متوقعاً أن يكون دورهن «حاسماً في استعادة السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا».

- باتيلي يستعرض مع المنفي إحاطته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا

- مبادرة باتيلي.. هل تضيق دائرة المرشحين المحتملين للرئاسة؟

- تقرير أميركي يرصد حظوظ نجاح خطة باتيلي مع مأزق مقاومة لاعبين ليبيين للتغيير

واعتبر المبعوث الأممي أن الاحتفال هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بمثابة «فرصة فريدة للاحتفال بحقوق الإنسان، والتذكير بأن المساواة في الحقوق بالنسبة للمرأة تعني الكرامة والحرية والعدالة للجميع». وقال: «في هذا اليوم، وفي كل يوم، أحيي قوة كلَّ النساء والفتيات في ليبيا وشجاعتهنّ وصمودهنّ».

وأعلن باتيلي مبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا خلال إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير الماضي، وتضمنت المبادرة تشكيل لجنة ليبية تسييرية للانتخابات، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.