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باتيلي يستعرض مع المنفي إحاطته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 07:32 مساء
باتيلي يستعرض مع المنفي إحاطته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الثلاثاء 7 مارس 2023 (المجلس الرئاسي)
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أفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بأن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، قدَّم لرئيس المجلس محمد المنفي، إحاطة كاملة حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، بالإضافة لإحاطته التي تقدم بها إلى مجلس الأمن.

المنفي يؤكد دعم الجهود لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام 2023
وأفاد البيان بأن المنفي أكد، خلال لقاء مع باتيلي اليوم الثلاثاء، دعم كافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام 2023، على أن تؤسس على الملكية الوطنية.

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ونقل البيان عن المبعوث الأممي تأكيده أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، والتوفيق بين الأطراف الليبية كافة باعتباره جهة محايدة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف.

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير المنقضي، أطلق باتيلي مبادرة لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في العام 2023، بما يتضمن تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين، بالإضافة إلى الدعوة إلى «إنشاء آلية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة من مختلف أرجاء الدولة للاتفاق على أولويات الإنفاق وضمان إدارة شفافة لعائدات النفط والغاز».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الثلاثاء 7 مارس 2023 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الثلاثاء 7 مارس 2023 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الثلاثاء 7 مارس 2023 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الثلاثاء 7 مارس 2023 (المجلس الرئاسي)
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