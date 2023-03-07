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مجلس الإدارة الجديد لـ«الخطوط الليبية» يطالب بصيانة الطائرات ومعالجة الرواتب المتأخرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 11:57 مساء
مجلس الإدارة الجديد لـ«الخطوط الليبية» يطالب بصيانة الطائرات ومعالجة الرواتب المتأخرة
جانب من اجتماع خلال زيارة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي لمقر شركة الخطوط الجوية الليبية، الإثنين 6 مارس 2023 (وزارة المواصلات)
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طالب مجلس الإدارة الجديد للخطوط الجوية الليبية بضرورة إجراء صيانة للطائرات ومعالجة المرتبات المتأخرة للعاملين، وإيجاد الحلول لكافة المختنقات المالية التي تواجه الشركة.

جاء ذلك خلال لقاء للمجلس مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي أمس الإثنين، بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، ومدير عام مصلحة الطيران المدني المكلف التهامي اوحيدة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطيران إبراهيم عبدالكريم لياس، ورئيس قسم الصلاحية الجوية بمصلحة الطيران المدني المهندس ربيع جمال طيلمون.

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» بأن الوزير الشهوبي زار مقر شركة الخطوط الجوية الليبية، للاجتماع مع مجلس إدارة وهيئة مراقبة شركة الخطوط الجوية الليبية الجديد ومديرها العام.

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توحيد شركة الخطوط الجوية الليبية
ونقل البيان عن الشهوبي وكافة الحاضرين تأكيدهم ضرورة مساندة الشركة للخروج من كبوتها، متمنيًا لمجلس الإدارة التوفيق في مهمته الصعبة، مباركًا عملية توحيد الشركة. كما أكد ضرورة إبعاد الشركة عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية، لأن هدف الشركة خدمي يسعى لتقديم خدمات النقل الجوي إلى كافة ربوع الوطن.

جانب من اجتماع خلال زيارة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي لمقر شركة الخطوط الجوية الليبية، الإثنين 6 مارس 2023 (وزارة المواصلات)
جانب من اجتماع خلال زيارة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي لمقر شركة الخطوط الجوية الليبية، الإثنين 6 مارس 2023 (وزارة المواصلات)
جانب من اجتماع خلال زيارة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي لمقر شركة الخطوط الجوية الليبية، الإثنين 6 مارس 2023 (وزارة المواصلات)
جانب من اجتماع خلال زيارة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي لمقر شركة الخطوط الجوية الليبية، الإثنين 6 مارس 2023 (وزارة المواصلات)
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