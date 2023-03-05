التعليم العالي: تسليم المرحلة الثالثة لبطاقات المنح الدراسية للطلاب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، تسليم المرحلة الثالثة من بطاقات المنح الدراسية للطلاب.

واجتمع صباح اليوم وزير التعليم العالي د.عمران القيب، بديوان الوزارة مع عدد من مسجلي جامعات سرت، والأسمرية، وبني وليد، والمرقب، والزيتونة، ووادي الشاطئ، ونالوت، ولجنة تسليم البطاقات ومركز التوثيق والمعلومات بالوزارة، حسب بيان صادر عن الوزارة.

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لماذا تأخر تسليم البطاقات؟

وأرجع الوزير القيب التأخير فى تسليم البطاقات إلى عدم تسجيل عدد كبير من الطلاب فى المنظومة، والأخطاء الحاصلة فى بيانات الطلاب، سواء المحالة من الطلبة أو مسجلي الكليات.

يشار إلى أن الجامعات تحول أسماء الطلبة المعنيين بصرف المنحة مصحوبة بأرقام القيد، ويجري شحن قيمة كل بطاقة من حساب المصرف الجاري.

وزير التعليم العالي د.عمران القيب خلال الإعلان تسليم المرحلة الثالثة من بطاقات المنح الدراسية للطلاب، في العاصمة طرابلس، 5 مارس 2023. (وزارة التعليم العالي)