افتتاح مجمع مدرجات جديد مكتمل التجهيز بجامعة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، رفقة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مساء اليوم الثلاثاء، جامعة طرابلس في احتفالية افتتاح مجمع مدرجات جديد مكتمل التجهيز.

وكان في استقبال الدبيبة والكبير وشكشك، لدى وصولهم مقر الاحتفالية بجامعة طرابلس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، ومجلس جامعة طرابلس، وعدد من طلاب كلية الصيدلة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

استكمال مشروعات جامعة طرابلس

وأكد القيب في كلمة بالمناسبة، أن برنامج عودة الحياة الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية «أصبح واقعًا ملموسًا تشهده كافة القطاعات ومن ضمنها التعليم العالي»، مشيرًا إلى أن استكمال المشروعات بجامعة طرابلس ضمن خطة وزارة التعليم العالي.

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كما أشاد رئيس جامعة طرابلس الأستاذ الدكتور خالد عون، بجهود حكومة الوحدة الوطنية الموقتة واهتمامها بالجامعة ومتابعة مناشطها المختلفة، متقدمًا بالشكر لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية على جهوده لتفعيل المشروعات المتوقفة، ومن بينها مشروع المدرجات الذي احتفل بافتتاحه اليوم.

مواصفات مجمع المدرجات الجديد بجامعة طرابلس

وذكَّر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» بأن العمل بمجمع المدرجات في جامعة طرابلس كان متوقفًا من العام 2011 واستُؤنف العمل به بعد زيارة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة وإعطائه تعليماته بضرورة استكماله.

وأضاف المكتب الإعلامي أن مجمع المدرجات الجديد بجامعة طرابلس يضم 6 مدرجات عالية التجهيز مع كافة مرافقها المختلفة، ويسع ما يزيد على 3 آلاف طالب.

الدبيبة والكبير وشكشك خلال مشاركتهم في افتتاح مجمع المدرجات الجديد بجامعة طرابلس، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (حكومتنا)

الدبيبة والكبير وشكشك خلال مشاركتهم في افتتاح مجمع المدرجات الجديد بجامعة طرابلس، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (حكومتنا)

الدبيبة والكبير وشكشك خلال مشاركتهم في افتتاح مجمع المدرجات الجديد بجامعة طرابلس، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (حكومتنا)

الدبيبة والكبير وشكشك خلال مشاركتهم في افتتاح مجمع المدرجات الجديد بجامعة طرابلس، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (حكومتنا)