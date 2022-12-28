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الدبيبة: اكتمال 4 مشروعات و3 أخرى قيد الإنجاز بجامعة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 ديسمبر 2022, 10:39 مساء
الدبيبة: اكتمال 4 مشروعات و3 أخرى قيد الإنجاز بجامعة طرابلس
الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء في أبوقرين، 8 ديسمبر 2022، (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، اكتمال أربعة مشروعات لتطوير المرافق التعليمية في جامعة طرابلس، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة مشروعات أخرى قيد الإنجاز، وفق ما أعلنه عبر صفحته على «فيسبوك».

ونشر الدبيبة إنفوغراف سبعة مشروعات تستهدف تطوير المرافق التعليمية التابعة لجامعة طرابلس، تشمل إنشاء ستة مدرجات دراسية وصيانة مبانٍ لسكن الطلاب وطريق مدخل القاطع (ب) وإنشاء مبنى مركز الرياح، وصيانة المرحلة الأولى من كلية طب الأسنان، وصيانة 20 مدرجا دراسيا، وصيانة كلية العلوم الشرعية بنين.

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وبلغ متوسط نسبة الإنجاز في المشروعات السبعة لتطوير المرافق التعليمية التابعة لجامعة طرابلس 90%، حيث اكتمل إنجاز صيانة أربعة مبان للسكن الطلابي وصيانة المرحلة الأولى لكلية طب الأسنان و20 مدرجا دراسيا وصيانة طريق مدخل القاطع (ب) بنسب 100%.

بينما جرى إنجاز 80% من إنشاء ستة مدرجات دراسية و71% من مشروع إنشاء مبنى مركز الرياح، و80% من مشروع صيانة كلية العلوم الشرعية بنين.

انفوغراف نشره الدبيبة عبر صفحته على «فيسبوك» حول مشاريع تطوير المرافق التعليمية بجامعة طرابلس، الأربعاء 28 ديسمبر 2022.
انفوغراف نشره الدبيبة عبر صفحته على «فيسبوك» حول مشاريع تطوير المرافق التعليمية بجامعة طرابلس، الأربعاء 28 ديسمبر 2022.
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