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موظفو مكتب الزراعة في بني وليد يعلقون العمل حتى إشعار آخر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 02:46 مساء
موظفو مكتب الزراعة في بني وليد يعلقون العمل حتى إشعار آخر
موظفو مكتب الزراعة في بني وليد يعلقون عملهم حتى إشعار آخر، 27 فبراير 2023، (الإنترنت)
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أغلق موظفو مكتب وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في بني وليد، المكتب صباح اليوم الإثنين، معلنين تعليق العمل حتى إشعار آخر.

وأرجعوا، في بيان، إضرابهم إلى تأخر صرف مرتباتهم وفقا لجدول المرتبات الموحد أسوة بباقي موظفي الدولة.

الموظفون يحمّلون حكومة الوحدة المسؤولية
وحمّل الموظفون حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مسؤولية عدم صرف المرتبات وفق الجدول الموحد، رغم استكمالهم الإجراءات المطلوبة.

كما طالب الموظفون، الحكومة بالتوقف عن تهميش مكاتب الزراعة ودعمها بالاحتياجات كافة لتؤدي عملها المناط بها.

جدول المرتبات الموحد
وفي 18 يونيو الماضي، اعتمد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الجدول الموحد للمرتبات، مع تولي وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار.

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ومنذ اعتماد الجدول، خاطب وزارة المالية الجهات الممولة من الميزانية العامة من أجل إرسال بيانات العاملين لديها من أجل مطابقتها، وصرف المرتبات وفق الجدول الموحد.

وفي ديسمبر الماضي، قال الدبية إن إجمالي عدد الموظفين الذين جرى تقنين أوضاعهم، وصرف مرتباتهم وفق الجدول، بلغ مليونا و650 ألفا.

الموظفون أغلقوا المكتب.
الموظفون أغلقوا المكتب.
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