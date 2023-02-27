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بحضور الدبيبة.. افتتاح مؤتمر منظمة المرأة العربية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 11:41 صباحا
بحضور الدبيبة.. افتتاح مؤتمر منظمة المرأة العربية في طرابلس
الدبيبة خلال حضوره مؤتمر منظمة المرأة العربية في طرابلس، 27 فبراير 2023، (صورة من بث مباشر)
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افتتحت فعاليات المؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية اليوم الإثنين في العاصمة طرابلس.

وحضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الفعاليات، حيث ترأس ليبيا المؤتمر خلال النسخة الحالية، حسب بيان نقلته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويستعرض المؤتمر توصيات أربع دراسات إقليمية في موضوعات «قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية: رؤية عربية مقارنة من منظور النوع الاجتماعي، والعنف والتّحرش الجنسي في مكان العمل: رؤية عربية مقارنة من منظور النوع الاجتماعي، وأنظمة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة في المنطقة العربية: رؤية عربية مقارنة من منظور النوع الاجتماعي، وواقع النساء والفتيات ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال والإرهاب في العالم العربي والتدابير المتخذة لحمايتهن ودعمهن».

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كما يناقش 24 تقريرا وطنيا حول تجارب وخبرات الدول العربية في الموضوعات محل النقاش، وهي التقارير التي بنيت على نتائجها الدراسات الإقليمية، إضافة إلى تكريم الإعلاميين والإعلاميات الفائزين بمسابقة المنظمة في دورتها الأولى للعام 2023 «اللبناني سامي كليب من لبنان، والسودانية مشاعر عبدالكريم بشير يوسف، والمغربية أسماء بن الفاسي».

جانب من الحضور في المؤتمر.
جانب من الحضور في المؤتمر.
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