العابد يلتقي مدير منظمة العمل العربية

القاهرة - بوابة الوسط

التقى وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا، بمدير عام منظمة العمل العربية الدكتور فايز المطيري، في مقر إقامته في العاصمة الأردنية عمّان.

عُقد اللقاء على هامش اجتماع منظمة العمل العربية لدعم استراتيجية العمل الفلسطينية، لمناقشة تفعيل توصيات المنظمة فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك، ودعم الشعب الفلسطيني، وفق بيان صادر عن الوزارة.

اجتماع الأردن

واستضافت العاصمة الأردنية عمان الاجتماع بدعوة من وزير العمل الفلسطيني، وحضور عدد من وزراء العمل العرب، من مصر وقطر والمغرب والبحرين، إضافة إلى وزير العمل الإندونيسي، وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمتي العمل العربية والدولية، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى من المنظمات الدولية والإقليمية.

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وأكد العابد موقف ليبيا الثابت من القضية الفلسطينية، والخطوات التي اتخذتها حكومة الوحدة لصالح القوى العاملة الفلسطينية في ليبيا، عبر حزمة من الإجراءات، مشددا على ضرورة توحيد العمل العربي المشترك لتنفيذ الاستراتيجية.

من لقاء وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا، بمدير عام منظمة العمل العربية الدكتور فايز المطيري، في مقر إقامته في العاصمة الأردنية عمّان. (حكومة الوحدة الوطنية)

من لقاء وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا، بمدير عام منظمة العمل العربية الدكتور فايز المطيري، في مقر إقامته في العاصمة الأردنية عمّان. (حكومة الوحدة الوطنية)