الدبيبة يوجه بصرف مرتبات مارس قبل رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بصرف مرتبات العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة لشهر مارس قبل حلول شهر رمضان.

جاء ذلك في كتاب من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى وزير المالية خالد المبروك، منشور على صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

يشار إلى أن الدبيبة كلف وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحتي الأبناء، والزوجة والبنات فوق 18 سنة عن الربع الأول من العام 2023 قبل نهاية فبراير الجاري.

ويُتوقع فلكيا أن يبدأ شهر رمضان للعام 2023 يوم الخميس الموافق 23 مارس المقبل.

تأخر صرف المرتبات

يأتي ذلك التوجيه فيما لم تصرف مرتبات شهر يناير بعد، حيث طلب الدبيبة بشكل عاجل من وزارة المالية في 13 فبراير الجاري بصرفها بالإضافة إلى مرتبات شهر فبراير بشكل عاجل.

- الدبيبة يطلب صرف مرتبات يناير وفبراير بشكل عاجل

- إحالة أذونات صرف مرتبات يناير وفبراير إلى المصرف المركزي

- الدبيبة يوجه بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات قبل نهاية فبراير

ويوم الإثنين الماضي، أحالت وزارة المالية أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.