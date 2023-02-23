عقد الملتقى الاقتصادي الليبي الألماني في طرابلس 7 مارس

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف العاصمة طرابلس في السابع من مارس المقبل الملتقى الاقتصادي الليبي الألماني الثاني، بمشاركة وفد كبير من رجال الأعمال الممثلين للشركات الألمانية.

وعرض الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، عبدالعزيز المخلافي، على رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، التعاون في تنظيم الملتقى، حسب خطاب منشور على صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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واقترح المخلافي تخصيص يوم الثامن من مارس للقاءات الثنائية، وزيارة بعض الجهات والمؤسسات الليبية، وأن يرعى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة الفعالية بمشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية ورجال الأعمال الليبيين.

وأعرب أيضا عن رغبته في التنسيق والتشاور مع الاتحاد من أجل التحضير للملتقى بشكل يتناسب مع أهمية العلاقات بين ليبيا وألمانيا، بما يعطي دفعة للتعاون الاقتصادي، ويخدم رجال الأعمال في الجانبين.