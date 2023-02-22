الليلة.. «هذا المساء» يحاور الشريف الوافي عن أبرز المستجدات وإفادة باتيلي المرتقبة

القاهرة - بوابة الوسط

يجري برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأربعاء، حوارًا مع المرشح الرئاسي وعضو المؤتمر الوطني السابق، الشريف الوافي، حول أبرز المستجدات على الساحة في ليبيا، والتطورات التي تسبق إفادة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي المرتقبة أمام مجلس الأمن.

وتطرق الحوار التي تقدمها الإعلامية إيمان الوحيشي إلى ما يثار حول وجود ضغوط دولية على الفرقاء في ليبيا، من أجل الذهاب إلى الانتخابات العامة خلال العام الجاري، رغم ضبابية الموقف داخليًا، وإنْ تحدث باتيلي عن وجود توافق عام حول تلك النقطة، لكن الآليات لا تزال موضع تساؤلات.

إحاطة باتيلي المرتقبة

ويستمع مجلس الأمن الدولي في 27 نوفمبر الجاري إلى إحاطة مفتوحة يقدمها الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، حسب ما أعلنت مالطة رئيسة مجلس الأمن الدولي لشهر فبراير.

واستبق باتيلي إحاطته المرتقبة بمجلس الأمن، بتكثيف مشاوراته مع مختلف الأطراف الليبية، وأشرك دول الجوار في مساعي إنضاج مبادرة تسوية سياسية وأمنية للأزمة والتي تستهدف بدرجة أولى التوصل إلى توافق على قاعدة دستورية تجري بناء عليها انتخابات في أقرب وقت، إلى جانب إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقبل يومين أجرى باتيلي سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر ووفد عن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

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