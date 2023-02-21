«الردع» يعثر على أماكن أخفت «عصابة مسلاتة» السيارات المسروقة فيها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، اليوم الثلاثاء، عثوره على أماكن إخفاء سيارات سرقتها العصابة الشهيرة في مدينة مسلاتة، والتي ضبط عدد من أفرادها في وقت سابق.

واتضح وجود تلك السيارات في المدينة، وعرض بعضها في مدينة زليتن، بعد تغيير أرقام الهياكل وطمس الأرقام الحقيقية وتزويرها لإعادة بيعها، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى استمرار عمليات البحث عن مطلوبين في العصابة، وأبرزهم عصام محمد، ومعتوق سويدان، وشقيقه عماد.

ضبط عصابة سرقة السيارات

وفي 13 فبراير الماضي، ضبط أفراد الجهاز العصابة التي يرأسها عميد البلدية، بالإضافة إلى شخصين آخرين.

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وعثر أفراد الأمن على أكثر من 20 سيارة مسروقة في المكان وعديد الأسلحة والذخائر، كما ضبطوا لوحات معدنية لسيارات مسروقة مسبقا وماكينة استخراج المفاتيح.

سيارة سرقتها عصابة مدينة مسلاتة، 21 فبراير 2023، (جهاز الردع)

سيارة سرقتها عصابة مدينة مسلاتة، 21 فبراير 2023، (جهاز الردع)