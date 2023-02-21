بالصور: أعمال تطوير وصيانة كهرباء طرابلس وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير وصيانة في شبكتي الكهرباء بطرابلس وبنغازي.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «العمل على تجهيز وتركيب معدات محطة البيفي 11/30 ك.ف، وتركيب محولات القدرة على القواعد بعد الانتهاء من الأعمال المدنية كافة للمحطة تحت إشراف ومتابعة مهندسي إدارة مشروعات توزيع طرابلس».

- بالصور: أعمال صيانة شبكة الكهرباء في أجدابيا والجميل

- شركة الكهرباء توزع معدات تشغيل ومحولات على إداراتها

- توفير وقود يكفي لتشغيل الوحدة الأولى بمحطة خليج سرت لمدة شهرين

فرق الصيانة في بنغازي

وفي منشور آخر، نوهت الشركة إلى «أن فرق الصيانة بدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط بنغازي تعمل على استبدال خلية محول القدرة رقم (1) جهد 30 ك.ف، وتركيب خلية جديدة نوع (AREVA) داخل محطة تحويل أبوقرين جهد 30/11 ك.ف».

من أعمال الصيانة في طرابلس، 21 فبراير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال الصيانة في طرابلس، 21 فبراير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال الصيانة في طرابلس، 21 فبراير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال الصيانة في بنغازي، 21 فبراير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)