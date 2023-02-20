بالصور: أعمال صيانة شبكة الكهرباء في أجدابيا والجميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، أعمال صيانة في أجدابيا والجميل.



وأشارت الشركة في منشورين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى استمرار الأعمال الجارية على خط أجدابيا - غرب إجدابيا (جهد 66 ك.ف) والذي سيسهم في تخفيف الأحمال عن مدينة أجدابيا. ونوهت إلى تواصل الأعمال بشد الأسلاك على البرجين (1-2)، واستكمال بقية الأبراج (3-4-5)، وبالتالي الانتهاء من أعمال شد الأسلاك على الخط بالكامل ليصبح جاهزا للربط والتشغيل.

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خط العقربية الجنوبي

من جهة أخرى، أجرت فرق الصيانة بدائرة توزيع الجميل أعمال صيانة واسعة لمكونات شبكة التوزيع، شملت أعمال صيانة على خط العقربية الجنوبي (11 ك.ف)، وتركيب مفاتيح ضغط منخفض (200 أمبير) على محول إنصير (خط حمدة الخرساني).

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في أجدابيا، 20 فبراير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في أجدابيا، 20 فبراير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في الجميل، 20 فبراير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في الجميل، 20 فبراير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)