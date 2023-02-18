وصول 9 شحنات قِطع غيار خاصة بمحطة تحويل طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، وصول حاويات 40 قدما تتضمن تسع شحنات من المواد والمعدات وقطع الغيار الموردة من شركة «ABB» السويسرية خاصة بمحطة تحويل طبرق «220 ك.ف» الغازية.

وتساعد المعدّات الجديدة على البدء في تنفيذ أعمال العَمرة الجسيمة للمحطة من قِبل الشركة الهندسية لأعمال الكهرباء والميكانيكا تحت إشراف مختصين من شركة «ABB» وبمتابعة إدارتي العامة للنقل ومشروعات الإنتاج، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

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وتعتبر محطة تحويل طبرق الغازية «220 ك.ف» مهمة في تصريف الطاقة المنتجة من محطة توليد طبرق عبر شبكة «220 ك.ف».



من صول شحنات قطع الغيار، 18 فبراير 2023. (شركة الكهرباء)

من صول شحنات قطع الغيار، 18 فبراير 2023. (شركة الكهرباء)

من صول شحنات قطع الغيار، 18 فبراير 2023. (شركة الكهرباء)

من صول شحنات قطع الغيار، 18 فبراير 2023. (شركة الكهرباء)