شركة الكهرباء: إصلاح عطل محطة الدبوسية

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، أعمالها لإصلاح عطل في محول بمحطة الدبوسية، وهو الذي تسبب في انقطاع التيار عن عدة مناطق خلال اليومين الماضيين.

وقالت الشركة إن مهندسي وعمال دائرتي صيانة الجهد المتوسط درنة وتوزيع القبة واصلوا جهودهم على مدى ثلاثة أيام متتالية، لاستكمال شحن محول القدرة الجديد رقم (2) داخل محطة الدبوسية، وذلك بعد عطل المحول الأول.

تحويرات للحفاظ على تدفق البيانات من طبرق

في منطقة أخرى، أكدت الشركة بدء التحويرات لنقل مصادر الخط الخاصة بدوائر نقل الطاقة «طبرق - التميمي»، من أجل المحافظة على تدفق البيانات والمحادثة مع التحكم الجهوي بنغازي وطرابلس.

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وأضافت أن ذلك يأتي في طور التعديلات على دخول محطة توليد طبرق على الشبكة الكهربائية من قبل مهندسي دائرة الاتصالات الشرقية.

أعمال صيانة بمحطة الدبوسية. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال صيانة بمحطة الدبوسية. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال صيانة بمحطة الدبوسية. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال صيانة بمحطة الدبوسية. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال صيانة بمحطة الدبوسية. (الشركة العامة للكهرباء)