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شركة الكهرباء توزع معدات تشغيل ومحولات على إداراتها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 01:58 صباحا
شركة الكهرباء توزع معدات تشغيل ومحولات على إداراتها
جانب من المعدات التي جرى إرسالها لإدارات الشركة العامة للكهرباء، الأحد 19 فبراير 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)
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بدأت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، نقل الشحنات التي جرى توريدها من عدة شركات خلال الأيام الماضية إلى إدارات التوزيع بالمناطق في كل من الجبل الغربي والجفارة وطبرق وطرابلس، وشملت كوابل مختلفة الأحجام ومحطات جاهزة ومحولات كهربائية ومفاتيح.

وقالت الشركة إن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية في كافة المناطق عبر توفير الاحتياجات اللازمة للتقسيمات التابعة للشركة.

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وأضافت أنها تواصل نقل باقي الشحنات لجميع الإدارات على مستوى المناطق، من أجل تحسين الجهد والتغلب على كافة الاختناقات التي تواجهها الشبكة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

جانب من المعدات التي جرى إرسالها لإدارات الشركة العامة للكهرباء، الأحد 19 فبراير 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)
جانب من المعدات التي جرى إرسالها لإدارات الشركة العامة للكهرباء، الأحد 19 فبراير 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)
جانب من المعدات التي جرى إرسالها لإدارات الشركة العامة للكهرباء، الأحد 19 فبراير 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)
جانب من المعدات التي جرى إرسالها لإدارات الشركة العامة للكهرباء، الأحد 19 فبراير 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)
جانب من المعدات التي جرى إرسالها لإدارات الشركة العامة للكهرباء، الأحد 19 فبراير 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)
جانب من المعدات التي جرى إرسالها لإدارات الشركة العامة للكهرباء، الأحد 19 فبراير 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)
جانب من المعدات التي جرى إرسالها لإدارات الشركة العامة للكهرباء، الأحد 19 فبراير 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)
جانب من المعدات التي جرى إرسالها لإدارات الشركة العامة للكهرباء، الأحد 19 فبراير 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)
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