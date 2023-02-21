تراجعت إلى المركز الثالث.. التذبذب في إنتاج «الذهب الأسود» يفقد ليبيا ترتيبها الأفريقي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

عاد إنتاج «الذهب الأسود» في ليبيا إلى التذبذب مرة أخرى، حيث انخفض الإنتاج الشهري بالبلاد بنحو 10 آلاف برميل يوميا.

واستقر إنتاج النفط في ليبيا عند 1.14 مليون برميل يوميا خلال شهر يناير الماضي، وفق التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».

التراجع إلى المرتبة الثالثة

وتراجعت ليبيا من المرتبة الثانية أفريقيا في ديسمبر والأولى في نوفمبر الماضي إلى المرتبة الثالثة حاليا، فيما حافظت نيجيريا على المرتبة الأولى، حيث ارتفع إنتاجه بنحو 65 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 1.336 مليون برميل يوميا، وشهد إنتاج أنغولا، الثانية أفريقيًا، زيادة قدرها 47 ألف برميل يوميا ليصل الإجمالي إلى 1.155 مليون برميل يوميا.

ومن حيث سعر النفط الليبي، فقد ارتفع بنسبة 2.8% على أساس شهري إلى متوسط 81 دولارا للبرميل. وعموما انخفض إجمالي إنتاج الدول الـ13 الأعضاء لدى «أوبك» إلى 28.876 مليون برميل يوميا خلال الشهر الأول من 2023 مقابل 28.926 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2022.

اتفاق «أوبك بلس» لخفض الإنتاج

وجاء هبوط الإمدادات ليتماشى مع اتفاقية تحالف «أوبك بلس» بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، المتخذ منذ نوفمبر العام 2022، علما بأن ليبيا مستثناة من اتفاقية خفض الإنتاج، فيما صعد إنتاج النفط في ست دول أعضاء خلال الشهر الأول من 2023، على رأسها نيجيريا وأنغولا والكويت، واستقر إنتاج الجزائر النفطي، بينما زادت إمدادات النفط في فنزويلا والكونغو بنحو 20 و19 ألف برميل يوميًا على التوالي.

- بن قدارة يعلن من بنغازي خطة لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل نفط يوميا

ويأتي هذا التراجع في وقت ما زالت تتطلع فيه ليبيا إلى رفع إنتاجها بعدما أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بدء تطوير الخطة الاستراتيجية لقطاع النفط والغاز، مشيرا إلى تطلع ليبيا لزيادة إنتاج النفط لمليوني برميل يوميا بدلا من 1.26 مليون، خلال ثلاثة إلى خمسة أعوام.

وأطلقت مؤسسة النفط بالتعاون مع شركة «كيرني» الأميركية من مدينة بنغازي تطوير الخطة الاستراتيجية الخاصة بالقطاع، والتي تشمل المؤسسة والشركات التابعة لها. وكشفت عن إنشاء مكتب البرامج الاستراتيجية الذي سيتولى تنفيذ خطة تطوير قطاع النفط الليبي.