بن قدارة يعلن من بنغازي خطة لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل نفط يوميا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بداية تطوير خطة استراتيجية لقطاع النفط والغاز، تستهدف زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مدينة بنغازي، اليوم الأربعاء، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المنفي يبحث مع بن قدارة زيادة الإنتاج

وقال بن قدارة إن المؤسسة تواجه تحديات، أهمها اتجاه العالم إلى الطاقة البديلة والاستغناء عن النفط، ولذلك جاءت أهمية إعداد خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى الاستفادة من النفط وزيادة الإنتاج.

- المنفي يبحث مع بن قدارة رفع معدلات الإنتاج النفطي

ويوم الإثنين الماضي، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع بن قدارة الذي قدّم إحاطة حول التحديات التي تواجه قطاع النفط، وفي مقدمتها رفع معدلات الإنتاج.