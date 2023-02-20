وصول قطع غيار أميركية لمحطة كهرباء شمال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول معدات وقطع غيار جديدة لمحطة كهرباء شمال بنغازي موردة من شركة «GE» الأميركية.

وأضافت، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن المعدات وصلت إلى ميناء طرابلس البحري، استعدادًا لنقلها إلى المحطة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لدعم الشبكة الكهربائية واستقرارها.

- «الكهرباء»: استيراد معدات ألمانية لصيانة محطة شمال بنغازي

وأوضحت أن المعدات الجديدة تستعمل في تنفيذ أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية من قِبل شركة «GE» الأميركية والوحدة الغازية السادسة من قِبل شركة «سيمنس» الألمانية بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

المعدات الموردة لصالح محطة شمال بنغازي، الإثنين 20 فبراير 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

المعدات الموردة لصالح محطة شمال بنغازي، الإثنين 20 فبراير 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

المعدات الموردة لصالح محطة شمال بنغازي، الإثنين 20 فبراير 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

المعدات الموردة لصالح محطة شمال بنغازي، الإثنين 20 فبراير 2023 (الشركة العامة للكهرباء)