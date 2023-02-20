مجموعة العمل الاقتصادية بشأن ليبيا تراجع ملف توحيد وإصلاح المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التقدم المحرز نحو إعادة توحيد وإصلاح مصرف ليبيا المركزي.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الأحد، تناول أهمية وجود إدارة مالية عامة وشفافة لليبيا تخضع للمساءلة، حسب تدوينة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الإثنين.

مناقشة طرق محددة لدعم إصلاح المصرف

وقال باتيلي: «ينبغي أن يثق الشعب الليبي بقادته في إدارة ثروات البلاد على نحو سليم».

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وتابع: «وكخطوات تالية نجمت عن الاجتماع، اتفقت مع الرؤساء المشاركين للمجموعة على دعم الجهود الليبية لتحسين إدارة الإيرادات والدعوة إلى طرق محددة للدفع بإصلاحات مصرف ليبيا المركزي».