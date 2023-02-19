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«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 08:59 مساء
«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023
جانب من اجتماع لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع لجنة المشروعات الاستراتيجية بالمصرف، الأحد 19 فبراير 2023 (صفحة المصرف على فيسبوك)
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ناقش مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، التوسع في إطلاق مشروعات الدفع الإلكتروني خلال العام 2023، لتعزيز الشمول المالي، وتوفير خدمات مالية تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي، في إطار استكمال رؤية المصرف لتطوير أنظمة المدفوعات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع لجنة المشروعات الاستراتيجية، بحسب بيان نشرته صفحة المركز على «فيسبوك».

- الكبير: «المركزي» يعمل على الارتقاء بوسائل الدفع الإلكتروني

وأشار البيان إلى أن مشروعات الدفع الإلكتروني المزمع إطلاقها تتمثل في مشروع نظام المدفوعات الفورية «Instant Payment»، ومشروع «Open Banking»، ومشروع المنصة المركزية لبيانات الزبائن (اعرف زبونك إلكترونيا) «E-KYC».

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