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بالصور.. إخماد حريق في سوق أبوسليم بالعاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 05:22 مساء
بالصور.. إخماد حريق في سوق أبوسليم بالعاصمة طرابلس
من جهود إخماد الحريق بمحلات السجاد بسوق أبوسليم بالعاصمة طرابلس، 17 فبراير 2023. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)
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أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، اليوم الجمعة، إخماد الحريق بمحلات السجاد بسوق أبوسليم بالعاصمة طرابلس. 

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة بـ«فيسبوك» صورًا توضح آثار الحريق. وقالت في المنشور «نسأل الله العلي القدير أن يعوض أصحابها خيراً، والسلامه للجميع». ولم يوضح المنشور حجم ونوعية الخسائر التي لحقت بالمحلات.

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حريق الطريق السريع
ويوم السبت الماضي، أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس إخماد حريق سيارة على الطريق السريع بالقرب من مستشفى الحوادث.

من جهود إخماد الحريق بمحلات السجاد بسوق أبوسليم بالعاصمة طرابلس، 17 فبراير 2023. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)
من جهود إخماد الحريق بمحلات السجاد بسوق أبوسليم بالعاصمة طرابلس، 17 فبراير 2023. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)
من جهود إخماد الحريق بمحلات السجاد بسوق أبوسليم بالعاصمة طرابلس، 17 فبراير 2023. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)
من جهود إخماد الحريق بمحلات السجاد بسوق أبوسليم بالعاصمة طرابلس، 17 فبراير 2023. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)
من جهود إخماد الحريق بمحلات السجاد بسوق أبوسليم بالعاصمة طرابلس، 17 فبراير 2023. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)
من جهود إخماد الحريق بمحلات السجاد بسوق أبوسليم بالعاصمة طرابلس، 17 فبراير 2023. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)
من جهود إخماد الحريق بمحلات السجاد بسوق أبوسليم بالعاصمة طرابلس، 17 فبراير 2023. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)
من جهود إخماد الحريق بمحلات السجاد بسوق أبوسليم بالعاصمة طرابلس، 17 فبراير 2023. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)
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