وفاة سيدة وطفليها جراء حريق بمنزلهم في إجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

لقيت سيدة وطفليها مصرعهم جراء حريق نشب في منزلهم أثناء إقامة مناسبة اجتماعية، حسب ما أعلن فرع هيئة السلامة الوطنية في إجدابيا.

وأفاد فرع الهيئة، في منشور على «فيسبوك»، بأنَّ حريقًا نشب في منزل مكون من طابقين بمحلة السابع من أكتوبر، تزامن مع مناسبة اجتماعية مقامة بالمنزل، حيث انتقل عناصر الهيئة إلى المكان، وجرى التعامل مع الحريق الذي أتى على قسم كبير من المكان.

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وأضاف المنشور أن الحريق أسفر عن حرم صالح محمد حسونة الفاخري، وابنها حذيفة صالح محمد (4 سنوات)، وابنتها سيدرا صالح محمد (4 سنوات)، وإصابة أحد طاقم الفرقة السابعة، الذي دخل على إثرها غرفة العناية لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية.

وأمس الثلاثاء، نشب حريق كبير في إحدى الورش بالحي الصناعي الغربي بمدينة إجدابيا، حيث نشرت هيئة السلامة الوطنية مجموعة صور لفرقة الإطفاء وهي تحاول السيطرة على النيران التي التهمت سيارات موجودة في المكان.