اندلاع حريق في ورشة بالحي الصناعي الغربي بإجدابيا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية قسم إجدابيا، اليوم الثلاثاء، نشوب حريق كبير في إحدى الورش بالحي الصناعي الغربي بمدينة إجدابيا.

وقالت الهيئة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فرقة الإطفاء المناوبة ووحدة الصيانة والطوارئ تجري التعامل مع الحريق لإخماده.

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ولم تعلن الهيئة حجم الخسائر المادية أو البشرية جراء الحريق. في حين نشرت مجموعة صور لفرقة الإطفاء وهي تحاول السيطرة على النيران التي التهمت سيارات موجودة في المكان.

فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق، الثلاثاء 17 يناير 2023 (هيئة السلامة الوطنية)

فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق، الثلاثاء 17 يناير 2023 (هيئة السلامة الوطنية)

فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق، الثلاثاء 17 يناير 2023 (هيئة السلامة الوطنية)

فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق، الثلاثاء 17 يناير 2023 (هيئة السلامة الوطنية)