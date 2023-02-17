حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (الجمعة 17 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، بسبب مرتفع جوي، حيث تتراوح الحرارة بين 15 و20 درجة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن درجات الحرارة تبقى منخفضة آخر الليل وفي الصباح الباكر خاصة على مناطق المرتفعات الجبلية والصحراوية، فيما يظهر ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر غدا على مرتفعات الجبل الأخضر.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و19 درجة.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب على مرتفعات الجبل الأخضر.

- الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و19 درجة.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و20 درجة.