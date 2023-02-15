بالصور: شوارع وميادين طرابلس تتزين استعدادا لاحتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

تتزين شوارع وميادين العاصمة طرابلس هذه الأيام بالأعلام والرايات الوطنية والإضاءة في إطار الاستعدادات الجارية للاحتفال بالذكرى 12 لثورة 17 فبراير 2011، بحسب صور نشرتها وكالة الأنباء الليبية الرسمية «وال» مساء اليوم الأربعاء.

وقررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قبل أيام أن يكون غدًا الخميس يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير التي تحل ذكراها هذا العام وسط استمرار حالة الجمود السياسي والانقسام الحكومي الذي عاد إلى البلاد بعد تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

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وبالتوازي مع ذلك، تشهد العديد من المدن والمناطق الليبية استعددات مماثلة استعدادا للاحتفال بذكرى الثورة خاصة في مدن مصراتة والزاوية وجادو وزوارة. وأعلن مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس عن غلق ميدان الشهداء، في تمام الساعة الثانية ليلاً؛ وذلك استعداداً للاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة 17فبراير.

شوارع وميادين طرابلس تتزين استعدادا لاحتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير. (وكالة الأنباء الليبية)

شوارع وميادين طرابلس تتزين استعدادا لاحتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير. (وكالة الأنباء الليبية)

شوارع وميادين طرابلس تتزين استعدادا لاحتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير. (وكالة الأنباء الليبية)

شوارع وميادين طرابلس تتزين استعدادا لاحتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير. (وكالة الأنباء الليبية)