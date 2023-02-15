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بالصور.. استعدادات لإحياء ذكرى ثورة 17 فبراير في جادو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 09:36 مساء
بالصور.. استعدادات لإحياء ذكرى ثورة 17 فبراير في جادو
جانب من الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثانية عشرة انتفاضة لثورة 17 فبراير في جادو، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (بلدية جادو)
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بدأت بلدية جادو الاستعدادات الخاصة بإحياء الذكرى الثانية عشرة انتفاضة لثورة 17 فبراير 2011، بمشاركة شباب المدينة.

وقالت البلدية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاستعدادات تجرى بالتعاون مع الأجهزة المختصة من إدارة مرافق الخدمات العامة جادو، ومكتب الإصحاح البيئي جادو، وشعبة الهلال الأحمر جادو، ودائرة توزيع الكهرباء بجادو، وبإشراف اللجنة التنظيمية لاحتفالات ذكرى الثورة.

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وتتواصل الاستعدادات للاحتفالية في العديد من البلديات والمناطق، خاصة العاصمة طرابلس، بعدما أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بمنح غدًا الخميس عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الثورة، بحسب القرار رقم 75 للعام 2023.

جانب من الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثانية عشرة انتفاضة لثورة 17 فبراير في جادو، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (بلدية جادو)
جانب من الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثانية عشرة انتفاضة لثورة 17 فبراير في جادو، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (بلدية جادو)
جانب من الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثانية عشرة انتفاضة لثورة 17 فبراير في جادو، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (بلدية جادو)
جانب من الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثانية عشرة انتفاضة لثورة 17 فبراير في جادو، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (بلدية جادو)
جانب من الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثانية عشرة انتفاضة لثورة 17 فبراير في جادو، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (بلدية جادو)
جانب من الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثانية عشرة انتفاضة لثورة 17 فبراير في جادو، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (بلدية جادو)
جانب من الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثانية عشرة انتفاضة لثورة 17 فبراير في جادو، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (بلدية جادو)
جانب من الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثانية عشرة انتفاضة لثورة 17 فبراير في جادو، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (بلدية جادو)
جانب من الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثانية عشرة انتفاضة لثورة 17 فبراير في جادو، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (بلدية جادو)
جانب من الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثانية عشرة انتفاضة لثورة 17 فبراير في جادو، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (بلدية جادو)
جانب من الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثانية عشرة انتفاضة لثورة 17 فبراير في جادو، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (بلدية جادو)
جانب من الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثانية عشرة انتفاضة لثورة 17 فبراير في جادو، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (بلدية جادو)
جانب من الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثانية عشرة انتفاضة لثورة 17 فبراير في جادو، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (بلدية جادو)
جانب من الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثانية عشرة انتفاضة لثورة 17 فبراير في جادو، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (بلدية جادو)
جانب من الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثانية عشرة انتفاضة لثورة 17 فبراير في جادو، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (بلدية جادو)
جانب من الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثانية عشرة انتفاضة لثورة 17 فبراير في جادو، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (بلدية جادو)
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