  • Alwasat News
Atwasat

اتفاقية أممية - إيطالية لدعم العملية الانتخابية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 12:33 مساء
اتفاقية أممية - إيطالية لدعم العملية الانتخابية في ليبيا
سفير إيطاليا والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، 15 فبراير 2023، (مفوضية الانتخابات)
alwasat radio

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع إيطاليا اتفاقية دعم مشروع «بيبول» الذي يهدف إلى توفير الدعم الفني والاستشاري للعملية الانتخابية في ليبيا.

جاء ذلك في فعالية بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع «فيسبوك».

- اتفاقية أممية - أوروبية لدعم مشروع «بيبول» في ليبيا
- السايح يبحث مع مسؤول أممي تطوير برامج «بيبول»

ووقع عن جانب البرنامج الممثل المقيم لدى ليبيا مارك أندريه فرانش، وعن الجانب الإيطالي السفير لدى ليبيا غوزيبي بوتشينو غريمالدي.

ويهدف «بيبول» تقديم الدعم في مجال صيانة بعض المرافق والمباني التي يحتويها مقر المفوضية، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التجهيز، واستثمار الإمكانات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر من العام الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا

فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا
«هيومن رايتس ووتش» تتهم لندن وواشنطن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جزر تشاغوس

«هيومن رايتس ووتش» تتهم لندن وواشنطن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جزر تشاغوس
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة

إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة
فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي

فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي
رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية

رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية
استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة

استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة
فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»

فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»
الحرب الأوكرانية تغير الوضع الجيوسياسي في العالم.. كيف حدث ذلك؟

الحرب الأوكرانية تغير الوضع الجيوسياسي في العالم.. كيف حدث ذلك؟
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء

حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
«طيران الهند» تطلب شراء 250 طائرة إيرباص

«طيران الهند» تطلب شراء 250 طائرة إيرباص
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة الجماهير الكروية وحكاية المدينة الرياضية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة الجماهير الكروية وحكاية المدينة ...
شاهد.. الدبيبة: الدوري الليبي يعود الأسبوع المقبل والمنتخبات تعاني الفوضى وطرحت 3 أسئلة في الاجتماع

شاهد.. الدبيبة: الدوري الليبي يعود الأسبوع المقبل والمنتخبات تعاني الفوضى وطرحت ...
تشاووش أوغلو يتحدث عن المساعدات الليبية إلى تركيا في محنة الزلزال

تشاووش أوغلو يتحدث عن المساعدات الليبية إلى تركيا في محنة الزلزال
الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام النهضة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام...
تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص

تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص
البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية

البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
هزة أرضية في المرج
هزة أرضية في المرج
«الردع» يعثر على عشرات البطاقات ورخص القيادة لدى عصابة السيارات في مسلاتة
«الردع» يعثر على عشرات البطاقات ورخص القيادة لدى عصابة السيارات ...
السلطات السعودية تطلق المواطن الليبي الموقوف خلال أداء العمرة
السلطات السعودية تطلق المواطن الليبي الموقوف خلال أداء العمرة
تقرير أممي: الفوضى في ليبيا أدت لتدفق الأسلحة إلى دول الساحل
تقرير أممي: الفوضى في ليبيا أدت لتدفق الأسلحة إلى دول الساحل
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
المزيد
بن قدارة يعلن من بنغازي خطة لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل نفط يوميا
بن قدارة يعلن من بنغازي خطة لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل ......
خلال زيارة مفاجئة.. باشاغا يطلع على مشكلات إذاعة سرت
خلال زيارة مفاجئة.. باشاغا يطلع على مشكلات إذاعة سرت...
اتفاقية أممية - إيطالية لدعم العملية الانتخابية في ليبيا
اتفاقية أممية - إيطالية لدعم العملية الانتخابية في ليبيا...
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني...
تقرير أممي: الفوضى في ليبيا أدت لتدفق الأسلحة إلى دول الساحل
تقرير أممي: الفوضى في ليبيا أدت لتدفق الأسلحة إلى دول الساحل...
المزيد