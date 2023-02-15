اتفاقية أممية - إيطالية لدعم العملية الانتخابية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع إيطاليا اتفاقية دعم مشروع «بيبول» الذي يهدف إلى توفير الدعم الفني والاستشاري للعملية الانتخابية في ليبيا.

جاء ذلك في فعالية بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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ووقع عن جانب البرنامج الممثل المقيم لدى ليبيا مارك أندريه فرانش، وعن الجانب الإيطالي السفير لدى ليبيا غوزيبي بوتشينو غريمالدي.

ويهدف «بيبول» تقديم الدعم في مجال صيانة بعض المرافق والمباني التي يحتويها مقر المفوضية، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التجهيز، واستثمار الإمكانات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر من العام الجاري.