اتفاقية أممية - أوروبية لدعم مشروع «بيبول» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومتين الألمانية والفرنسية اليوم الخميس، اتفاقية لدعم مشروع «بيبول»، الذي يهدف إلى توفير الدعم الفني والاستشاري للعملية الانتخابية في ليبيا، بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

جاء ذلك في مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحضور رئيسها عماد السايح، حيث وقع عن جانب البرنامج، ممثله في ليبيا مارك فرانش، وعن ألمانيا وفرنسا السفيران ميخائيل أونماخت، ومصطفى مهراج، على الترتيب، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

السائح يلتقي سفير الصين

وفي سياق متصل، التقى السائح اليوم الخميس، سفير الصين لدى ليبيا وانغ تشيمين، والوفد المرافق له في زيارته الأولى للمفوضية، حيث بحث اللقاء سبل دعم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار، والرامية لتحقيق توافق الأطراف السياسية؛ وصولًا لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

- السايح يبحث مع مسؤول أممي تطوير برامج «بيبول»

وأثنى تشيمين على جهود المفوضية في مراحل العملية الانتخابية المنجزة، مؤكدًا دعم حكومة بلاده لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.