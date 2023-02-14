مناقشة رفع السعة السريرية وافتتاح أقسام جديدة بمركز سبها الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش مدير إدارة المناطق الصحية المتكاملة بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المبروك حمودة، اليوم الثلاثاء، مع مدير مركز سبها الطبي حسين محمد أبوزهوة، خطة المركز لرفع السعة السريرية، وافتتاح ستة أقسام جديدة من خلال تحوير الكتلة «أ» التابعة لمبنى المركز، واستغلالها لتوسعة قسم النساء والولادة، وافتتاح أقسام أخرى.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها المبروك حمودة لمركز سبها الطبي، رفقة مدير المنطقة الصحية المتكاملة الجنوبية، ومدير مكتب المنطقة الصحية سبها، وفق بيان صادر عن الوزارة.

- تجهيز قسم التوليد بمركز سبها الطبي

واطلع مدير إدارة المناطق الصحية المتكاملة على أعمال الصيانة الجارية بقسم العيادات الخارجية، واستمع إلى شروحات حول الأعمال المنجزة، وتفقد أقسام الإسعاف والطوارئ، والعناية الفائقة، والعمليات، وغسيل الكلى.

مدير إدارة المناطق الصحية المتكاملة يتفقد مركز سبها الطبي، 14 فبراير 2023. (وزارة الصحة)

مدير إدارة المناطق الصحية المتكاملة يتفقد مركز سبها الطبي، 14 فبراير 2023. (وزارة الصحة)

مدير إدارة المناطق الصحية المتكاملة يتفقد مركز سبها الطبي، 14 فبراير 2023. (وزارة الصحة)