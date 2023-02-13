ليبيا تترأس المنتدى السابع للمالية العامة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك، المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية، الذي عُقد تحت عنوان «الاستدامة المالية في العالم العربي بعد جائحة كورونا».

وأكد المبروك، رئيس مجلس وزراء المالية العرب، أهمية معالجة قضايا السياسة المالية، وتأثيرها على المنطقة العربية ما بعد أزمة جائحة كورونا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع الضغوط التضخمية، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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نظّم المنتدى صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، وبحضور خبراء وممثلين عن صندوق النقد الدولي والعربي ووزراء المالية في الدول العربية، وذلك قبل يوم من انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويهدف المنتدى إلى تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، ومناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، إضافة إلى متابعة الجهود التي تقوم بها السلطات في الدول العربية على صعيد تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة.

جانب من أعمال منتدى المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية، الأحد، 12 فبراير 2023