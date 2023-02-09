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«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 07:25 مساء
«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي
وزير الشباب فتح الله الزني يرأس اجتماع سابق للجنة العليا للمبادرة، الإثنين 16 يناير 2023 (منصة حكومتنا)
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وجّه وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رئيس اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة فتح الله الزني بعدم تسليم أي مستفيد من المبادرة قيمة الدفعة الأولى من التمويل النقدي الخاص به إلا بعد التحقق من أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المختص بالمحاكم الجزئية بالبلديات.

جاء ذلك في خطاب إلى مدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري بتاريخ الثالث من فبراير الجاري، حيث طالبه الزني بتعميم التوجيه على مديري فروع المصرف.

- حكومة الدبيبة: لجان البلديات مسؤولة عن قوائم مبادرة الإسكان الشبابي
- لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم

حكومة الوحدة: لجان البلديات مسؤولة عن قوائم المبادرة
وسبق أن أخلت لجنة المبادرة مسؤوليتها عن اختيار قوائم المستفيدين، مؤكدة أنها «مُحالة من اللجان الفرعية بالبلديات».

وقالت إن بعض البلديات لم تنشر قوائمها بسبب عدم إحالتها من اللجان الفرعية إلى لجنة التدقيق والمطابقة والاعتماد، موضحة أن تلك القوائم ستُنشر فور ورودها من البلديات.

جاء ذلك بعدما طالبت خمسة مجالس بلدية بوقف القوائم المنشورة في وقت سابق للمستفيدين من اللجنة، وذلك في رسائل إلى رئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي أعلن قبوله «أي ملاحظات» بخصوص المبادرة من اللجان الفرعية.

خطاب موجه من وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري (فيسبوك)
خطاب موجه من وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري (فيسبوك)
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